Российские захватчики растеряны, до сих пор не могут прийти в себя, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что враг, как и раньше, растерян. Ведь оккупанты не ожидали такого сопротивления от украинского народа.

Захватчики поверили пропаганде, которая десятилетиями распространяет ложь. Об этом президент сообщил во время своего обращения к нации в ночь на 15 марта.

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Как и прежде, враг растерян. Они не ожидали такого сопротивления. До сих пор не могут прийти в себя, но уже начали понимать, что войной они ничего не достигнут,

– сказал Владимир Зеленский.

По его словам, "это знают их солдаты и осознают офицеры, поэтому бросают технику и бегут".

Владимир Зеленский записал обращение: смотрите видео