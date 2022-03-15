Загарбники повірили пропаганді, яка десятиліттями розповсюджує брехню. Про це президент повідомив під час свого звернення 15 березня, інформує 24 канал.

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Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Досі не можуть оговтатися, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть,

– сказав Володимир Зеленський.

За його словами, "це знають їхні солдати й усвідомлюють офіцери, тому кидають техніку та втікають".

Володимир Зеленський записав звернення: дивіться відео