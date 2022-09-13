Наши защитники недавно освободили поселок Богородичный на Донетчине. Они провели штурм и начали проверять место на взрывоопасные предметы.

Обратите внимание Каменка, Богородичное, Изюм, Оскол: десантники показали, где подняли украинские флаги

Антисанитария и беспорядок: быт оккупантов

Когда украинские военные освободили поселок, они увидели, что россияне сделали из него пустошь. Они жили в местной церкви, которую сначала превратили в свалку, а затем в руины.

Видеорепортаж о преступлениях российских захватчиков в поселке Богородичное: смотрите видео

Похоже, что захватчиков не очень беспокоил быт или базовые правила гигиены. В церкви все разбросано, видны лишь остатки давно испорченной пищи, предметы гардероба и много мусора.

Захватчики ели у икон, сорили и просто издевались над украинской святыней. Отступая, они нанесли авиаудар по церкви, где жили.

Освобождение поселка Богородичное

Когда украинские защитники начали штурм местности, оккупанты бежали, кто куда мог. Захватчики не ожидали такой слаженной и точной работы ВСУ, поэтому им пришлось оставлять все, что должно и просто бежать из поселка.

По словам украинских воинов, россияне оставили много бронетехники, вооружения и даже одежды и обуви.

Здесь повсюду разбросана их военная форма. Наверное, в одних трусах и босые убегали отсюда, увидев наших защитников,

– шутит украинский военный Илья

Важно Уже почти 53 тысячи ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 12 сентября

Как отреагировали местные на появление ВСУ

Из всех жителей в деревне остались только 2 человека: Николай и его лежащая мать. Старшего брата и невестку оккупанты жестоко убили.

Когда местные узнали о появлении наших защитников, очень обрадовались. Они делились с украинскими военными продуктами и были готовы отдать все, что имеют.

Поняв, что они проиграли, российские захватчики начали равнять село с землей. После себя они оставили полностью разрушенную и непригодную для жизни местность. Сейчас ВСУ пытаются разминировать поселок и сделать его безопасным для жизни.

Контрнаступление на Донбассе: последние новости

Донецкая область является одной из подвергшихся наибольшему нападению врага. Несмотря на это, Украина контролирует 45% ее территории.

Наши защитники продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой области один за другим. В частности, речь идет о Святогорске и Богородичном, которые захватчики захватили летом.

К слову, враги боятся, что в Донецкой области их ждет то же, что и на Харьковщине. Вчера источники 24 канала в разведке сообщили, что кадыровцы, обеспокоенные успехами ВСУ, бегут из Донецка в тыл.

Интересно – Новые данные о контрнаступлении от Института войны: смотрите видео