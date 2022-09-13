Наші захисники нещодавно звільнили селище Богородичне, що на Донеччині. Вони провели штурм і почали перевіряти місце на вибухонебезпечні предмети.

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Антисанітарія та безлад: побут окупантів

Коли українські військові звільнили селище, вони побачили, що росіяни зробили з нього пустку. Вони жили в місцевій церкві, яку спочатку перетворили на сміттєзвалище, а потім у руїни.

Відеорепортаж про злочини російських загарбників у селищі Богородичне: дивіться відео

Схоже, що загарбників не дуже турбував побут чи базові правила гігієни. У церкві все розкидано, видно лише залишки давно зіпсованої їжі, предмети гардероба та багато-багато сміття.

Загарбники Їли біля ікон, смітили та просто знущалися з української святині. Відступаючи, вони нанесли авіаудару по церкві, у якій жили.

Звільнення селища Богородичне

Коли українські захисники почали штурм місцевості, окупанти тікали, хто куди міг. Загарбники не очікували такої злагодженої та точної роботи ЗСУ, тому їм довелося залишати все, що мають і просто бігти з селища.

За словами українських воїнів, росіяни лишили багато бронетехніки, озброєння та навіть одягу і взуття.

Тут всюди розкидана їхня військова форма. Напевне в одних трусах і босі втікали звідси, побачивши наших захисників,

– жартує український військовий Ілля

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Як відреагували місцеві на появу ЗСУ

З усіх жителів у селі залишилися лише 2 людини: Микола та його лежача мати. Старшого брата та невістку окупанти жорстоко вбили.

Коли місцеві дізналися про появу наших захисників, то дуже зраділи. Вони ділилися з українськими військовими харчами та були готові віддати все, що мають.

Зрозумівши, що вони програли, російські загарбники почали рівняти село з землею. Після себе вони залишили повністю зруйновану та непридатну до життя місцевість. Зараз ЗСУ намагаються розмінувати селище та зробити його безпечним для життя.

Контрнаступ на Донеччині: останні новини

Донецька область є однією з тих, що зазнала найбільшого нападу ворога. Не дивлячись на це, Україна контролює 45% її території.

Наші захисники продовжують звільняти населені пункти на Донеччині один за одним. Зокрема, йдеться про Святогірськ і Богородичне, які загарбники захопили влітку.

До слова, вороги бояться, що на Донеччині їх чекає те саме, що й на Харківщині. Учора, джерела 24 каналу в розвідці сповістили, що кадирівці, занепокоєні успіхами ЗСУ, тікають з Донецька у тил.

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