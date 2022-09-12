Серед людей фіксуються досить панічні настрої. Про це 24 каналу сказав журналіст Денис Казанський.

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Люди масово виїжджають

За словами Казанського, мешканці нещодавно захоплених територій розуміють, що ЗСУ будуть просуватися далі. Так, жителі Кремінної та Сватово стрімко залишають регіон. Здебільшого це люди, які:

Бояться бойових дій – вони тікають, аби не потрапити під обстріли. Співпрацювали з окупаційною владою – тікають, аби не потрапити до рук українського правосуддя за колабораційну діяльність.

Українські військові продовжують просуватися

Попри те, що представники псевдореспублік кажуть, що "усе під контролем", наші захисники вже звільнили кілька населених пунктів на півночі Донеччини, які окупанти захопили влітку. Мовиться, зокрема, про Святогірськ та Богородичне.

Звісно, через це зараз панічні настрої в окупантів і тих, хто з ними співпрацював,

– наголосив Казанський.

Як поводяться гауляйтери

Казанський пояснив, що про співпрацю колаборантів з росіянами не йдеться, адже для цього має функціонувати два центри прийняття рішень. пасічник, пушилін, стрємоусов – це не самостійні фігури. Вони не співпрацюють, а лише виконують те, що їм кажуть.

"Вони можуть як завгодно ставитися до росіян. Можливо, їм не подобається те, що роблять їхні куратори. Але вони не можуть з ними конкурувати або конфліктувати, адже якщо вони скажуть щось не так і не робитимуть того, що від них вимагають, їх можуть просто знищити", – зауважив журналіст.

Зокрема, так сталося із захарченком, який очолював псевдореспубліку на території тимчасово окупованої Донеччини. Він намагався грати свою гру та висловлював незадоволення діями москви, а в результаті – його просто ліквідували. Усі призначенці на місцях, наголошує Казанський, не мають жодного авторитету та реальної влади.

До слова, лідера Луганської квазіреспубліки плотницького так саме призначили, а потім викинули, поставивши пасічника. "Просто замінили й ніхто слова не сказав. Це демонструє реальну вагу цих людей. Просто випадкові прізвища і штучні фігури", – підсумував журналіст.

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