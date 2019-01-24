Российские боевики обстреляли ремонтную бригаду на оккупированном Донбассе: есть раненые

22 января российские оккупационные войска нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду, которая ремонтировала газопровод между Марьинкой и Красногоровкой. Вследствие обстрелов сержант ГСЧС Артем Меленчук получил ранения.

Об этом сообщает 5 канал.

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Такими действиями российские боевики пытались устроить "ловушку" украинским военным. Ранее ГСЧС и Вооруженные Силы Украины договорились о режиме временной тишины с российскими оккупантами, чтобы наладить работу поставок газа местному населению Донбасса. За ремонтом газопровода наблюдала мониторинговая миссия ОБСЕ, однако боевикам это не помешало открыть огонь.

Ранение у сержанта ГСЧС Артема Меленчука оказалось легким, однако совсем близко от крупных артерий.

Еще бы сантиметр и все было бы гораздо печальнее. А так он отделался сквозным пулевым ранением бедра,

– отметили медики местной больницы.

Напомним, что в течение суток 23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.