11:08
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Российские боевики обстреляли ремонтную бригаду на оккупированном Донбассе: есть раненые

      14 Читати новину українською
      Российские боевики обстреляли ремонтников вблизи Марьинки
      Российские боевики обстреляли ремонтников вблизи Марьинки / 24 канал

      22 января российские оккупационные войска нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду, которая ремонтировала газопровод между Марьинкой и Красногоровкой. Вследствие обстрелов сержант ГСЧС Артем Меленчук получил ранения.

      Об этом сообщает 5 канал.

      Читайте также: Введение миротворцев ООН на Донбасс: Порошенко обсудил инициативу с Меркель

      Такими действиями российские боевики пытались устроить  "ловушку" украинским военным. Ранее ГСЧС и Вооруженные Силы Украины договорились о режиме временной тишины с российскими оккупантами, чтобы наладить работу поставок газа местному населению Донбасса. За ремонтом газопровода наблюдала мониторинговая миссия ОБСЕ, однако боевикам это не помешало открыть огонь.

      Ранение у сержанта ГСЧС Артема Меленчука оказалось легким, однако совсем близко от крупных артерий.

      Еще бы сантиметр и все было бы гораздо печальнее. А так он отделался сквозным пулевым ранением бедра,
      – отметили медики местной больницы.

      Напомним, что в течение суток 23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Донецка ОБСЕ Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2171
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2370
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4671
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 07:02 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 759
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сегодня , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 1291
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Снегопад в Украине: ограничения движения транспорта и первые заложники непогоды на Полтавщине
       26 декабря 2018 , 12:20
      Стали известны подробности о подзаряжаемом гибриде DS 7 Crossback E-Tense 4x4
       25 сентября 2018 , 14:39
      Главный тренер Ворсклы рассказал, что у него нет амбиций победить в Лиге Европы
       7 ноября 2018 , 21:26
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук