Российские хакеры атаковали лабораторию, в которой исследуют Новичок

Швейцарская лаборатория Spiez, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз была атакована группой хакеров, связанных с Россией.

Об этом сообщает Blick.

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Отмечается, что хакеры из группы "Sandworm", связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.

В текстовом документе содержалась только информация о конференции, однако в файл была "вшита" вредоносная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", – заявил Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

Лаборатория, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери. Она привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которое было использовано для отравления.

Напомним, что полиция Великобритании считает, что покушение на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая осуществила отравление.