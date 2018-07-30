Російські хакери атакували лабораторію, в якій досліджують "Новачок"

Швейцарська лабораторія Spiez, яка спеціалізується на запобіганні хімічних, біологічних і ядерних загроз, була атакована групою хакерів, пов'язаних з Росією.

Про це повідомляє Blick.

Читайте також: Росія звинуватила Лондон у ажіотажі навколо ситуації в Солсбері

Зазначається, що хакери з групи "Sandworm", пов'язаної з російським урядом, представлялися членами організаційного комітету лабораторії і поширили документ з інструкціями про майбутню конференцію з хімічної зброї, заплановану на вересень.

У текстовому документі містилась лише інформація про конференцію, однак у файл була "вшита" ​​шкідлива програма.

Кіберзлочинці використовували підроблену адресу електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї, запрошених на конференцію.

"Хтось діяв від імені лабораторії. Ми негайно поінформували учасників конференції, що документ не наш, і вказали на небезпеку", – заявив Курт Мюнгер з Федерального управління цивільного захисту.

Лабораторія, ймовірно, стала мішенню для хакерів через її роль в розслідуванні отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в британському місті Солсбері. Вона залучалася до експертизи нервово-паралітичної речовини, яка була використана для отруєння.

Нагадаємо, що поліція Великобританії вважає, що замах на екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.