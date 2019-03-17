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      Российские хакеры начали атаковать все центральные органы власти Украины, – киберполиция

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      Российские хакеры хотят получить доступ к сетям госорганов Украины
      Российские хакеры хотят получить доступ к сетям госорганов Украины / vistanews.ru

      Накануне президентских выборов в Украине активизировались хакерские группировки, имеющие отношение к России. Они пытаются получить доступ к сетям государственных органов.

      По словам главы Киберполиции Сергея Демедюка, только за последнюю неделю к правоохранителям из-за хакерских атак обратились Центральная избирательная комиссия, Министерство юстиции и Министерство аграрной политики, пишет "Зеркало недели".

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      За кибератаками, в частности, стоят группировки Fancy Bear и The Shadow Brokers "с российскими корнями". Они распространяют зараженное программное обеспечение, которое до того использовали для атак на объекты критической инфраструктуры. А также запускают новые вирусы, с которыми украинская киберполиция ранее не сталкивалась.

      Есть попытки "протестировать" атаками сайт ЦИК и получить информацию о ее внутренней сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали "отбиваться" от атак Министерству агрополитики и Минюсту,
      – рассказал Демедюк.

      Однако под прицелом российских хакеров доступы к сетям всех центральных органов власти Украины.

      "В целом, в последнее время подвергаются системным атакам все центральные органы исполнительной власти, в том числе и те, которые находятся под защитой Госспецсвязи. Цель – проникнуть в их сеть. Однако успешных атак мы не обнаружили", – добавил глава Киберполиции.

      Что Россия будет делать, чтобы повлиять на результат выборов в Украине?Москва будет прибегать ко всем возможным манипуляциям, чтобы повлиять на выборы в Украине. Это доказывают данные не только украинской, но и иностранных разведок. Активнее всего РФ пытается проводить информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.

      Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов. Она не имеет для этого реальных возможностей. Кремль будет ждать результатов голосования, чтобы попробовать договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.

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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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