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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Російські хакери почали по черзі атакувати усі центральні органи влади України, – Кіберполіція

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      Російські хакери хочуть отримати доступ до мереж держорганів України
      Російські хакери хочуть отримати доступ до мереж держорганів України / vistanews.ru

      Напередодні президентських виборів в Україні активізувались хакерські угруповання, що мають стосунок до Росії. Вони намагаються отримати доступ до мереж державних органів.

      За словами глави Кіберполіції Сергія Демедюка, тільки за останній тиждень до правоохоронців через хакерські атаки звернулись Центральна виборча комісія, Міністерство юстиції та Міністерство аграрної політики, пише "Дзеркало тижня". 

      Читайте також: Яка справжня мета Росії на виборах в Україні: заява екс-глави НАТО

      За кібератаками зокрема стоять угрупованя Fancy Bear та The Shadow Brokers "з російським корінням". Вони поширюють заражене програмне забезпечення, яке до того використовували для атак на об'єкти критичної інфраструктури. А також запускають нові віруси, з якими українська Кіберполіція раніше не стикалась. 

      Є спроби "протестувати" атаками сайт ЦВК й отримати інформацію про внутрішню її мережу. Ми фіксуємо на закритих форумах багато замовлень на отримання актуальних баз даних, у тому числі й бази даних наших виборців, але поки що не володіємо інформацією про те, що хтось із замовників отримав бажане. Нещодавно ми допомагали "відбиватися" від атак Міністерству агрополітики та Мін'юсту,
      – розповів Демедюк. 

      Проте під прицілом російських хакерів доступи до мереж всіх центральних органів влади України.

      "Загалом, останнім часом зазнають системних атак усі центральні органи виконавчої влади, зокрема й ті, що перебувають під захистом Держспецзв'язку. Мета — проникнути в їхню мережу. Однак успішних атак ми не виявили", – додав очільник Кіберполіції.

      Що Росія робитиме, аби вплинути на результат виборів в Україні?Москва вдаватиметься до усіх можливих маніпуляцій, аби плинути на вибори в Україні. Це доводять дані не лише української, а й іноземних розвідок. Найактивніше РФ намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.

      Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів. Вона не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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