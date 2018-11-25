Российские корабли свободно проходят под Керченским мостом, – ВМС Украины

Три российских военных корабля свободно проплыли в Керченском проливе и прошли Керченский мост, несмотря на заявления РФ, что движение невозможно из-за аварии танкера.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

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25.11.2018 в 13:50 по киевскому времени через Керченский пролив свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" ПС ФСБ РФ. Этому проходу не мешал танкер с выключенной AIC, которым Россия блокирует Керченский пролив,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это является очередным свидетельством лицемерной и лживой политики России, ведь мирный проход для корабельной группы ВМС ВС Украины блокируется любой ценой.

Ситуация возле Керченского моста

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.