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      Российские наемники повредили газопровод на Донбассе: фото

      - Читати новину українською

      Оккупанты обстреляли окраины Новоселовки. Осколками от снарядов был поврежден газопровод, из-за этого чуть не возник масштабный пожар.

      У місці перебитої труби вогняний факел піднявся на кілька метрів вгору. Після обстрілу українські рятувальні служби оперативно його ліквідували, повідомляє пресслужба ООС.

      Зверніть увагу! З початку року на Донбасі загинули 18 військових: поіменний список

      На щастя, снаряди не влучили по позиціях українських військових та не потрапили у житлові будинки, які розташовані неподалік від місця падіння. 

      Війна на Донбасі
      Розриви від снарядів поруч з газопроводом

      Війна на Донбасі
      Окупанти пошкодили газопровід на Донбасі

      Тепер газопровід потребує ремонту, ступінь його пошкодження з'ясовують. Мирні мешканці можуть залишитися без газопостачання.

      Окрім цього, проросійські бойовики гатили з мінометів біля Оріхового та поблизу Миронівського. Загалом випустили понад 20 мін. Внаслідок обстрілів 4 українських захисників зазнали поранень.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Операция Объединенных сил Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины
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