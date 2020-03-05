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      Російські найманці пошкодили газопровід на Донбасі: фото

      -
      О / Фейсбук-сторінка Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

      Окупанти обстріляли околиці Новоселівки. Уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, через це ледь не виникла масштабна пожежа.

      У місці перебитої труби вогняний факел піднявся на кілька метрів вгору. Після обстрілу українські рятувальні служби оперативно його ліквідували., повідомляє пресслужба ООС.

      Зверніть увагу! З початку року на Донбасі загинули 18 військових: поіменний список

      На щастя, снаряди не влучили по позиціях українських військових та не потрапили у житлові будинки, які розташовані неподалік від місця падіння. 

      Війна на Донбасі
      Розриви від снарядів поруч з газопроводом

      Війна на Донбасі
      Окупанти пошкодили газопровід на Донбасі

      Тепер газопровід потребує ремонту, ступінь його пошкодження з'ясовують. Мирні мешканці можуть залишитися без газопостачання.

      Окрім цього, проросійські бойовики гатили з мінометів біля Оріхового та поблизу Миронівського. Загалом випустили понад 20 мін. Внаслідок обстрілів 4 українських захисників зазнали поранень.

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      сьогодні
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України
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