Російські найманці пошкодили газопровід на Донбасі: фото

Окупанти обстріляли околиці Новоселівки. Уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, через це ледь не виникла масштабна пожежа.

У місці перебитої труби вогняний факел піднявся на кілька метрів вгору. Після обстрілу українські рятувальні служби оперативно його ліквідували., повідомляє пресслужба ООС.

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На щастя, снаряди не влучили по позиціях українських військових та не потрапили у житлові будинки, які розташовані неподалік від місця падіння.



Розриви від снарядів поруч з газопроводом



Окупанти пошкодили газопровід на Донбасі

Тепер газопровід потребує ремонту, ступінь його пошкодження з'ясовують. Мирні мешканці можуть залишитися без газопостачання.

Окрім цього, проросійські бойовики гатили з мінометів біля Оріхового та поблизу Миронівського. Загалом випустили понад 20 мін. Внаслідок обстрілів 4 українських захисників зазнали поранень.