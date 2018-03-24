Российские оккупационные силы цинично обстреляли Авдеевку: опубликованы фото

В результате обстрела оккупационными войсками России жилых кварталов Авдеевки на Донбассе были уничтожены ряд инфраструктурных объектов и частной собственности жителей города.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО и опубликовали соответствующие фото.

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"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать "режим всеобъемлющего перемирия", применяя при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса", – говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, в пятницу, 23 марта противник вел обстрел по Авдеевке из населенного пункта Спартак, применяя минометы 120 калибра.

В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка – Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, поврежден забор, – рассказали в штабе.

Отмечается, что жертв или ранений среди местных жителей не зафиксировано.



Российские оккупационные войска обстреляли Авдеевку



Пророссийские боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки



Оккупационные войска России обстреляли Авдеевку

Напомним, на протяжении 23 марта боевики российско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня. В частности, они обстреляли Авдеевку и два укрепления украинских защитников.