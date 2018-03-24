Російські окупаційні сили цинічно обстріляли Авдіївку: опубліковані фото

Внаслідок обстрілу окупаційними військами Росії житлових кварталів Авдіївки на Донбасі було знищено низку інфраструктурних об'єктів і приватну власність жителів міста.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО і опублікували відповідні фото.

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"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати "режим всеохоплюючого перемир'я", застосовуючи при цьому зброю заборонену Мінськими домовленостями по цивільній інфраструктурі населених пунктів Донбасу", – йдеться у повідомленні.

За даними спостерігачів, у п'ятницю, 23 березня ворог вів обстріл по Авдіївці з населеного пункту Спартак застосовуючи міномети 120 калібру.

Зокрема, зафіксовано влучання боєприпасів у господарські будівлі та присадибні ділянки мирних мешканців садового товариства "Персик", розташованого у районі залізничного перегону Авдіївка – Донецьк. На цих ділянках частково зруйновано дачні будинки, пошкоджено огорожу,

–розповіли у штабі.

Зазначається, що жертв або поранень серед місцевих мешканців не зафіксовано.



Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку



Проросійські бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки



Окупаційні війська Росії обстріляли Авдіївку

Нагадаємо, упродовж 23 березня бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню. Зокрема, вони обстріляли Авдіївку та два укріплення українських захисників.