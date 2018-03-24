12:28
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
  • вівторок
    5°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, 23 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Російські окупаційні сили цинічно обстріляли Авдіївку: опубліковані фото

258 Читать новость на русском
Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку
Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку / Фото з Facebook

Внаслідок обстрілу окупаційними військами Росії житлових кварталів Авдіївки на Донбасі було знищено низку інфраструктурних об'єктів і приватну власність жителів міста.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО і опублікували відповідні фото.

Читайте також: Окупаційні війська Росії зміцнюють позиції і посилюються технікою, користуючись "перемир'ям"

"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати "режим всеохоплюючого перемир'я", застосовуючи при цьому зброю заборонену Мінськими домовленостями по цивільній інфраструктурі населених пунктів Донбасу", – йдеться у повідомленні.

За даними спостерігачів, у п'ятницю, 23 березня ворог вів обстріл по Авдіївці з населеного пункту Спартак застосовуючи міномети 120 калібру.

Зокрема, зафіксовано влучання боєприпасів у господарські будівлі та присадибні ділянки мирних мешканців садового товариства "Персик", розташованого у районі залізничного перегону Авдіївка – Донецьк. На цих ділянках частково зруйновано дачні будинки, пошкоджено огорожу,
–розповіли у штабі.

Зазначається, що жертв або поранень серед місцевих мешканців не зафіксовано.


Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку


Проросійські бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки


Окупаційні війська Росії обстріляли Авдіївку

Нагадаємо, упродовж 23 березня бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню. Зокрема, вони обстріляли Авдіївку та два укріплення українських захисників.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Авдіївка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
сьогодні, 09:20 Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
36544
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук