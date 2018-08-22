Российские оккупанты готовят диверсии против мирного населения, – разведка

Российское оккупационное командование готовит резервы для диверсий в тылу подразделений Объединенных сил и совершения террористических акций против мирного населения.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны украины Александр Мотузяник.

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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование готовит резервы для активизации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Объединенных сил

– отметил Мотузяник.

Так, во время сборов на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российские военные психологи отбирают лиц, склонных к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения как на украинской территории, так и на территориях других стран, в частности в России, с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины.

Мотузяник подчеркнул, что в разведывательных подразделениях и подразделениях спецназа оккупантов среди рядовых и сержантов, которых призвали из числа местных жителей, растет недовольство отношением к ним со стороны кадровых российских военнослужащих, которые получают значительно большее денежное обеспечение.

В связи с этим так называемые "местные" все чаще стараются избегать выполнения задач, связанных с риском для жизни, в том числе самовольно оставляя части.

Напомним, командование российских оккупационных войск повысило уровень готовности к проведению масштабных мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.