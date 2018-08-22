Російські окупанти готують диверсії проти мирного населення, – розвідка

Російське окупаційне командування готує резерви для диверсій в тилу підрозділів Об'єднаних сил та скоєння терористичних акцій проти мирного населення.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування готує резерви для активізації розвідувально-диверсійної діяльності в тилу підрозділів Об'єднаних сил

– зазначив Мотузяник.

Так, під час зборів на базі з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російські воєнні психологи відбирають осіб, схильних до скоєння терористичних акцій і диверсій проти мирного населення як на українській території, так і на територіях інших країн, зокрема в Росії, з метою провокування антиукраїнських настроїв та дискредитації України.

Мотузяник наголосив, що у розвідувальних підрозділах та підрозділах спецпризначення окупантів серед рядових і сержантів, яких призвали з числа місцевих мешканців, зростає невдоволення ставленням до них з боку кадрових російських військовослужбовців, які отримують значно більше грошове забезпечення.

У зв'язку з цим так звані "місцеві" все частіше намагаються уникати виконання завдань, пов'язаних із ризиком для життя, у тому числі самовільно залишаючи частини.

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ підвищило рівень готовності до проведення масштабних мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.