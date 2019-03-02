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      Российские оккупанты привезли в аннексированный Крым "трофейное оружие" из Сирии: фото

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      В Керчи русские оккупанты провели военную выставку
      В Керчи русские оккупанты провели военную выставку / Крым.Реалии

      Россияне привезли в оккупированную Керчь военную технику, которую якобы отбили у сирийских повстанцев. Эшелоны с оружием прибыли на железнодорожный вокзал города, где оккупанты и устроили целое действо: разместили почетную стражу и военную выставку.

      Проход на привокзальную площадь для людей тоже ограничили: поставили металлодетекторы и усилили охрану. После торжественной части горожан начали пропускать на вокзал, где можно было посмотреть на "сирийские трофеи", передают "Крым. Реалии".

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      Кроме того, на площади перед вокзалом оккупанты разместили шатер, в котором крымчанам можно было записываться на службу в российскую армию по контракту.

      Шатер, в котором керчанам предлагали записаться на контрактную службу в армию РФ

      Эшелон с "трофеями" состоял из нескольких открытых платформ, на которых стояла разнообразная техника, а также – нескольких вагонов с экспозицией оружия.


      Оккупанты привезли в Керчь "трофеи"

      Отметим, что Россия все чаще продолжает брязгать оружием в аннексированном Крыму. Кроме проведения регулярных военных учений, оккупанты стягивают на полуостров военное вооружение, истребители и целые милитарные подразделения.

      Кстати, украинских граждан, которые проживают в оккупированном Крыму и Севастополе, принудили к принятию российского гражданства, и теперь они подлежат обязательному военному призыву в РФ.

      Что известно о войне в Сирии и к чему тут Россия?
      В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война. Из-за этого военного конфликта уже погибли более 400 000 человек. Россия вмешалась в войну и оказывает в ней поддержку президенту Сирии Башару Асаду. В свою очередь, режим Асада значительная часть мира – и арабского, и западного считает нелегитимным.

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Война в Сирии Оружие Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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