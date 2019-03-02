Російські окупанти привезли в анексований Крим "трофейну зброю" із Сирії: фото

Росіяни привезли до окупованої Керчі військову техніку, яку начебто відбили у сирійських повстанців. Ешелони зі зброєю прибули на залізничний вокзал міста, де окупанти і влаштували ціле дійство: розмістили почесну варту та військову виставку.

Прохід на привокзальну площу для людей теж обмежили: поставили металодетектори і посилили охорону. Після урочистої частини містян почали пропускати на вокзал, де можна було подивитися на "сирійські трофеї", передають "Крим. Реалії".

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Окрім того, на площі перед вокзалом окупанти розмістили намет, в якому кримчанам можна було записуватися на службу в російську армію за контрактом.



Намет, у якому керчанам пропонували записатися на контрактну службу в армію РФ

Ешелон із "трофеями" складався із декількох відкритих платформ, на яких стояла різноманітна техніка, а також – декількох вагонів із експозицією зброї.





Окупанти привезли до Керчі "трофеї"

Зазначимо, що Росія все частіше продовжує брязкати зброєю в анексованому Криму. Окрім проведення регулярних військових навчань, окупанти стягують на півострів військове озброєння, винищувачі та цілі мілітарні підрозділи.

До речі, українських громадян, які проживають в окупованому Криму та Севастополі, примусили до прийняття російського громадянства, і тепер вони підлягають обов’язковому військовому призову в РФ.

Що відомо про війну в Сирії і до чого тут Росія? У Сирії з 2011 року триває громадянська війна. Через цей військовий конфлікт вже загинули більш ніж 400 000 осіб. Росія втрутилася у війну та надає в ній підтримку президенту Сирії Башару Асаду. Своєю чергою, режим Асада значна частина світу – і арабського, і західного вважає нелегітимним.