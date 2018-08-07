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Российские олигархи и западные санкции: результаты финансового давления на Кремль

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Как влияют санкции на друзей Путина
Как влияют санкции на друзей Путина / www.unian.ua

Западные санкции действуют: российские олигархи считают убытки и ищут пути обойти ограничения. Вскоре действие западных ограничений на себе начнут чувствовать и простые россияне.

Это Надвоитский алюминиевый завод, он расположен в Карелии. Здесь работает почти тысяча человек. Но через несколько дней они останутся без работы. На заводе замораживают производство. Все из-за американских санкций. Дело в том, что он относится к группе "Русал" Олега Дерипаски.

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Российский олигарх и его компании попали под американские ограничения в апреле 2018 года. Завод был полностью ориентирован на американский рынок и после введения санкций его продукция оказалась никому не нужной.

Весной бизнес-окружение Путина ощутило на себе ярость и мощь Белого Дома. В американский санкционный список, кроме Дерипаски, внесли еще 6 российских олигархов, в частности Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Андрея Костина и Алексея Миллера. И уже через несколько дней после введения ограничений их состояние сократилось на 12 миллиардов долларов. А потом им пришлось искать пути, как обойти американские ограничения и не потерять еще больше.

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска

Из-за американских санкций Виктору Вексельбергу пришлось продать 40% своих акций в двух швейцарских компаниях из его группы "Ренова", чтобы те могли продолжить свою деятельность. А Олег Дерипаска вынужден был отказаться от аренды трех частных самолетов. Российскому миллиардеру Геннадию Тимченко, который попал в санкционный список еще в 2014 году, пришлось продать собственный самолет.

По оценкам экспертов, стоимость его Gulfstream G650 достигла 50 миллионов долларов. Сейчас олигархи пытаются заставить российские власти покрыть их убытки с помощью льгот и государственных дотаций. А это, в свою очередь, может ударить по бюджету страны, которая за последние 3 года после введения санкций не досчиталась 55 миллиардов долларов.

Теги: Санкции Владимир Путин Новости России
Источник: 24 канал
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