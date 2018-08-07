Російські олігархи і західні санкції: результати фінансового тиску на Кремль

Західні санкції діють: російські олігархи рахують збитки і шукають шляхи обійти обмеження. Незабаром дію західних обмежень на собі почнуть відчувати і прості росіяни.

Це Надвоїтський алюмінієвий завод, він розташований у Карелії. Тут працює майже одна тисяча людей. Але за кілька днів вони залишаться без роботи. На заводі заморожують виробництво. Все через американські санкції. Річ у тім, що він належить до групи "Русал" Олега Дерипаски.

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Російський олігарх і його компанії потрапили під американські обмеження у квітні 2018 року. Завод був повністю орієнтований на американський ринок і після запровадження санкцій його продукція виявилася нікому не потрібною.

На весні бізнес-оточення Путіна відчуло на собі лють і міць Білого Дому. До американського санкційного списку окрім Дерипаски внесли ще 6 російських олігархів, зокрема Віктора Вексельберга, Сулеймана Керімова, Андрія Костіна й Олексія Міллера. І вже за кілька днів після запровадження обмежень їхні статки скоротилися на 12 мільярдів доларів. А потім їм довелося шукати шляхи, як обійти американські обмеження й не втратити ще більше.



Олег Дерипаска

Через американські санкції Вікторові Вексельбергу довелося продати 40% своїх акцій у двох швейцарських компаніях з його групи "Ренова", аби ті могли продовжити свою діяльність. А Олег Дерипаска змушений був відмовитися від оренди трьох приватних літаків. Російському мільярдеру Геннадієві Тімченку, який потрапив до санкційного списку ще у 2014 році, довелося продати власний літак.

За оцінками експертів, вартість його Gulfstream G650 сягнула 50 мільйонів доларів. Зараз олігархи намагаються змусити російську владу покрити їхні збитки за допомогою пільг і державних дотацій. А це, своєю чергою, може вдарити по бюджету країни, яка за останні 3 роки після введення санкцій не дорахувалася 55 мільярдів доларів.