Российские правозащитники признали украинских моряков военнопленными

Соответствующее заявление у себя на официальном сайте накануне опубликовал правозащитный центр "Мемориал".

В ней юристы согласились с тем, что Керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки — военнопленными.

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Правозащитники пояснили, что законность оккупации и аннексии Россией Крыма, а также связанные с этим претензии РФ на установление морской границы по 12-мильной зоне береговой линии полуострова, в которую зашли украинские военные, не признаются международным правом.

Поэтому обвинение украинцев в пересечении этой "границы" не может рассматриваться как правомерное с точки зрения международного права. Кроме того, согласно данным, которые подтверждают и Россия, и Украина, украинские суда заранее сообщили о своем намерении пересечь "границу".

ПЦ "Мемориал" считает военнопленных политическими заключенными, требует прекращения их уголовного преследования и освобождения, а до этого – содержание их согласно положений Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными,

– отметили в заявлении.

И подчеркнули, что признание людей политзаключенными не означает ни согласия правозащитников с их взглядами, ни одобрения их высказываний или действий.

Правда, этого мало, чтобы прекратить судилище над украинцами в Москве. Поскольку власти Кремля пока далеки от такого признания моряков. Так же, как и от выполнения Женевской конвенции, которая защищает военнопленных и запрещает судить их в гражданских судах.

Как украинские моряки оказались в плену в России?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



В российский плен попали 24 украинских моряка - члены экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО и сейчас содержат там под стражей.



Украинцы объявили себя военнопленными. Это 24 января признали и в резолюции ПАСЕ.