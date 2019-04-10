Російські правозахисники визнали українських моряків військовополоненими

Відповідну заяву в себе на офіційному сайті напередодні опублікував правозахисний центр "Меморіал".

У ній юристи погодилися з тим, що Керченський інцидент є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки — військовополоненими.

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Правозахисники пояснили, що законність окупації й анексії Росією Криму, а також пов'язані з цим претензії РФ на встановлення морського кордону по 12-мильній зоні берегової лінії півострова, в яку зайшли українські військові, не визнаються міжнародним правом.

Тож звинувачення українців у перетині цього "кордону" не може розглядатися як правомірне з точки зору міжнародного права. Крім того, згідно з даними, які підтверджують і Росія, і Україна, українські судна заздалегідь повідомили про свій намір перетнути "кордон".

ПЦ "Меморіал" вважає військовополонених політичними в'язнями, вимагає припинення їх кримінального переслідування та звільнення, а до цього – утримання їх відповідно до положень Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими,

– зазначили у заяві.

Й наголосили, що визнання людей політв'язнями не означає ні згоди правозахисників з їхніми поглядами, ні схвалення їх висловлювань або дій.

Щоправда, цього замало, щоб припинити судилище над українцями в Москві. Оскільки влада Кремля поки далека від такого визнання моряків. Так само, як і від виконання Женевської конвенції, яка захищає військовополонених і забороняє судити їх у цивільних судах.

Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою.



Українці оголосили себе військовополоненими. Це 24 січня визнали й у резолюції ПАРЄ.