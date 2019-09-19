Российские силовики задержали якутского шамана, который шел в Москву "выгонять" Путина

Российские правоохранители задержали якутского шамана Александра Габышева на границе Бурятии и Иркутской области. Он уже полгода идет по дальневосточным трассам в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" Владимира Путина.

Ночью в лагерь, где спали сторонники шамана, подъехали несколько машин. По словам одного из очевидцев, вооруженные автоматами люди в масках окружили палатку Габышева, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которым он шел в сторону российской столицы.

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По предварительной информации регионального отдела МВД России, Александра Габышева забрали в полицию Улан-Удэ. Ему выдвинуто обвинение в "организации экстремистского сообщества".

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Кто такой Саша Шаман и зачем он идет пешком в Москву "выгонять" Путина?

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца пешком идет вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.





Шаман Александр Габишев / соцсети

9 сентября в столице Бурятии прошла акция протеста. Три дня люди не уходили с центральной площади, несмотря на разгон силоваками и задержание. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана.



В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и в Москву планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия - мирные: Народное собрание и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".