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      Российские силовики задержали якутского шамана, который шел в Москву "выгонять" Путина

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      Александр Габишев
      Александр Габишев / sibreal.org

      Российские правоохранители задержали якутского шамана Александра Габышева на границе Бурятии и Иркутской области. Он уже полгода идет по дальневосточным трассам в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" Владимира Путина.

      Ночью в лагерь, где спали сторонники шамана, подъехали несколько машин. По словам одного из очевидцев, вооруженные автоматами люди в масках окружили палатку Габышева, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которым он шел в сторону российской столицы.

      Это интересно: Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

      По предварительной информации регионального отдела МВД России, Александра Габышева забрали в полицию Улан-Удэ. Ему выдвинуто обвинение в "организации экстремистского сообщества".

      Читайте также: Сможет ли Габышев выгнать Путина?

      Кто такой Саша Шаман и зачем он идет пешком в Москву "выгонять" Путина?
      Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца пешком идет вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.


      Шаман Александр Габишев / соцсети

      9 сентября в столице Бурятии прошла акция протеста. Три дня люди не уходили с центральной площади, несмотря на разгон силоваками и задержание. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана.

      В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и в Москву планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия - мирные: Народное собрание и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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