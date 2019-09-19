Російські силовики затримали якутського шамана, який йшов у Москву "виганяти" Путіна

Російські правоохоронці затримали якутського шамана Олександра Габишева на кордоні Бурятії та Іркутської області. Він вже півроку йде далекосхідними трасами в бік Москви, звідки в 2021 році має намір "вигнати" Володимира Путіна.

Вночі до табору, де спали прихильники шамана, під'їхали декілька машин. За словами одного із очевидців, озброєні автоматами люди в масках оточили намет Габишева, не давши йому зібратися, забрали його і візок, з яким він йшов в сторону російської столиці.

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За попередньою інформацією регіонального відділу МВС Росії, Олександра Габишева забрали в поліцію Улан-Уде. Йому виснуть обвинувачення в "організації екстремістського співтовариства".

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Хто такий Саша Шаман і навіщо він йде пішки у Москву "виганяти" Путіна?Якутський шаман Олександр Габишев вже чотири місяці пішки йде вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.





Шаман Олександр Габишев / соцмережі



9 вересня в столиці Бурятії пройшла акція протесту. Три дні люди не йшли з центральної площі, незважаючи на розгін силоваками і затримання. Вони вимагали скасувати підсумки виборів мера міста, а також звільнити затриманих раніше прихильників шамана.



У липні Габишев зібрав масовий мітинг в Читі, на який зібралось понад 700 осіб. Головне гасло мітингу – "Росія без Путіна". Шаман повідомив, що вийшов з Якутії навесні і до Москви планує дійти через два роки. Він стверджує, що бог йому сказав, що "Путін не людина, а демон, і він повинен його вигнати". Шаман уточнив, що поки його дії - мирні: народні збори і мітинги. Однак, якщо це не допоможе, він готовий застосувати й "інші методи".