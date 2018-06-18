Российские следователи придумали новые дела против украинских военных: известна суть

Следственный комитет России открыл новые уголовные дела против военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Следственного комитета РФ.

В сообщении утверждается, что 7-13 июня 2018 года украинские военные якобы провели "артобстрелы" объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе – в Саханке, Зайцево, Горловке, Васильевке, Донецке, Докучаевске и Александровке.

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Российские следователи уточнили, что в результате обстрелов якобы со стороны украинских военных ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждены здание "Горводоканала" Докучаевска.

"По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.