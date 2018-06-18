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Російські слідчі вигадали нові справи проти українських військових: відома суть

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Слідком Росії відкрив нові справи проти українських військових
Слідком Росії відкрив нові справи проти українських військових / Фото з вільних мереж

Слідчий комітет Росії відкрив нові кримінальні справи проти військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії, які виконують завдання в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це свідчить повідомленні на сайті Слідкому РФ.

У повідомленні стверджується, що 7-13 червня 2018 року українські військові нібито провели "артобстріли" об'єктів цивільної інфраструктури на Донбасі – у Саханці, Зайцевому, Горлівці, Василівці, Донецьку, Докучаєвську та Олександрівці.

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Російські слідчі уточнили, що в результаті обстрілу нібито зі сторони українських військових поранення отримали 10 мирних жителів, зруйновані будинки, пошкоджено будівлю "Міськводоканалу" Докучаєвська.

"За вказаними злочинним фактами Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 356 Кримінального кодексу Російської Федерації (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", – мовиться у повідомленні Слідчого комітету РФ.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Російська пропаганда Кримінальні новини Збройні Сили України Нацгвардія Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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