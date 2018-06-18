Полторак назвав військових, які не будуть брати участь у війні на Донбасі

Військовослужбовці Державної служби транспорту не будуть задіяні в бойових діях у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Сході України.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба відомства.

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За його словами, Державна служба транспорту перебуває у складі оборонного відомства понад півроку.

"З першого дня, від початку бойових дій на сході України, військовослужбовці Державної служби транспорту знаходилися поруч із бійцями Збройних Сил України. Військовослужбовці Державної служби транспорту ремонтували мости, шляхопроводи, допомагали у розбудові опорних пунктів", – розповів Полторак.

Міністр зазначив, що вони беруть участь у будівництві об'єктів інфраструктури для життєдіяльності військ, і "виконують це завдання відповідально та якісно".

Жоден із військовослужбовців строкової служби не буде задіяним у виконанні завдань на сході України, вони будуть проходити навчання в учбових центрах,

– наголосив Полторак.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України розповів, що за чотири роки війни Збройні сили втратили 3 332 людини, з них бойові втрати – це 2394 особи, і 938 – небойові втрати.