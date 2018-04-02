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Российские СМИ манипулируют на теме Надежды Савченко

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В России активно продолжают обсуждать арест Надежды Савченко. Когда-то пленница Кремля, в настоящее время стала для Кремля информационным оружием.

Ток-шоу и сюжеты в новостях центральных телеканалов. Надежда Савченко – снова звезда российских СМИ. Арест народного депутата вызвал новую волну информационной войны.

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На руку Кремлю был бы и теракт в столице. Если Надежда Савченко и Владимир Рубан действительно, как говорит прокуратура, планировали расстрелять Верховную Раду, то хаосом воспользовались бы в Москве, считает политолог Тарас Чорновил. Как это было в 1999 году в Армении.

Савченко говорит тезисами адвокатов Януковича, говорит Тарас Чорновил. Могли ли завербовать ее российские службы, ответа пока нет. Адвокат Марк Фейгин, который защищал Савченко в России, говорит, что не могли, слишком та неконтролируемая. В отличие от ее сестры Веры, которая, кстати, довольно тесно контактировала с Виктором Медведчуком, когда Надежда была в российском плену.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко по подозрению в подготовке терактов, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. А 29 числа Апелляционный суд Киева отказался отменить эту меру пресечения.

Теги: Новости Украины Новости России Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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