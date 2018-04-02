Російські ЗМІ маніпулюють на темі Надії Савченко

В Росії активно продовжують обговорювати арешт Надії Савченко. Колись бранка Кремля, нині стала для Кремля інформаційною зброєю.

Ток-шоу та сюжети в новинах центральних телеканалів. Надія Савченко – знову зірка російських ЗМІ. Арешт народної депутатки спричинив нову хвилю інформаційної війни.

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На руку Кремлю був би і теракт у столиці. Якщо Надія Савченко і Володимир Рубан дійсно, як каже прокуратура, планували розстріляти Верховну Раду, то хаосом скористалися б в Москві, вважає політолог Тарас Чорновіл. Як це було у 1999 році у Вірменії.

Савченко розмовляє тезами адвокатів Януковича, каже Тарас Чорновіл. Чи могли завербували її російські служби, відповіді поки що немає. Адвокат Марк Фейгін, який захищав Савченко у Росії, каже, що не могли, надто вже та неконтрольована. На відміну від її сестри Віри, яка, до речі, доволі тісно контактувала з Віктором Медведчуком, коли Надія була у російському полоні.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко через підозру у підготовці терактів, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. А 29 числа Апеляційний суд Києва відмовився скасувати цю міру запобіжного заходу.