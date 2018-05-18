17:22
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Российские СМИ злорадствуют положению Савченко в Украине

109 Читати новину українською
Российские СМИ злорадствуют положению Савченко в Украине
Российские СМИ злорадствуют положению Савченко в Украине / GoGetNews

Суд, который проходил в Киеве в рамках дела Савченко, не мог не привлечь внимание российских СМИ. Российский канал RT передает, что "в МИД России удивились отсутствием реакции Запада".

Об этом в статье для сайта "24" пишет Наталья Лебедь.

Читайте также: Савченко сообщила, чем занимается в СИЗО

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова даже напомнила коллегам о хэштеге #freesavchenko, который был популярен несколько лет назад. По мнению постпреда России в ОБСЕ Александра Лукашевича, молчание в ответ на вывод о Савченко говорит о двойных стандартах и ​​лицемерии.

Савченко использовали как медийный таран против российского государства. Когда она освободилась, Порошенко, Тимошенко и другие использовали это для собственного пиара и рекламы,
– говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.

С ним согласен политолог Леонид Крутаков. В разговоре с RT он заметил, что Савченко, сидя в российской тюрьме, символизировала "борьбу с режимом". По его мнению, нынешняя Савченко уже не вписывается ни в интересы США, ни в интересы "цивилизованного мира" – тех, кто обычно заступается за права человека, говорится в материале на сайте RT.

Подробнее читайте в публикации: Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой

Напомним, что 15 мая Шевченковский суд Киева принял решение оставить Надежду Савченко под стражей. Суд отклонил ходатайство о взятии Савченко на поруки и постановил держать ее под арестом до 13 июля.

Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Новости России Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 17:01 "Северный поток-2" не дает Трампу спать спокойно
Злой Одессит 371
Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
сегодня, 16:00 Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
Сергій Фурса 130
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
сегодня, 15:00 Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
Ілля Кенігштейн 1201
74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
сегодня, 13:03 74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
Настя Сукач 617
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В Черкасской области во время пожара погибли четверо детей, которых мать заперла в доме
 18 декабря 2017 , 09:46
Будто Ван Гог нарисовал: NASA опубликовала удивительный снимок синих облаков на Юпитере
 2 декабря 2017 , 19:26
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук