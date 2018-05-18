Российские СМИ злорадствуют положению Савченко в Украине

Суд, который проходил в Киеве в рамках дела Савченко, не мог не привлечь внимание российских СМИ. Российский канал RT передает, что "в МИД России удивились отсутствием реакции Запада".

Об этом в статье для сайта "24" пишет Наталья Лебедь.

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Официальный представитель российского министерства Мария Захарова даже напомнила коллегам о хэштеге #freesavchenko, который был популярен несколько лет назад. По мнению постпреда России в ОБСЕ Александра Лукашевича, молчание в ответ на вывод о Савченко говорит о двойных стандартах и ​​лицемерии.

Савченко использовали как медийный таран против российского государства. Когда она освободилась, Порошенко, Тимошенко и другие использовали это для собственного пиара и рекламы,

– говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.

С ним согласен политолог Леонид Крутаков. В разговоре с RT он заметил, что Савченко, сидя в российской тюрьме, символизировала "борьбу с режимом". По его мнению, нынешняя Савченко уже не вписывается ни в интересы США, ни в интересы "цивилизованного мира" – тех, кто обычно заступается за права человека, говорится в материале на сайте RT.

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Напомним, что 15 мая Шевченковский суд Киева принял решение оставить Надежду Савченко под стражей. Суд отклонил ходатайство о взятии Савченко на поруки и постановил держать ее под арестом до 13 июля.