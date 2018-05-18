Російські ЗМІ зловтішаються становищем Савченко в Україні

Суд, який відбувався в Києві у рамках справи Савченко, не міг не привернути увагу російських ЗМІ. Російський канал RT передає, що "в МЗС Росії здивувалися відсутністю реакції Заходу".

Про це у статті для сайту "24" пише Наталія Лебідь.

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Офіційний представник російського міністерства Марія Захарова навіть нагадала колегам про хештег #freesavchenko, який був популярний декілька років тому. На думку постпреда Росії в ОБСЄ Александра Лукашевича, мовчання у відповідь на висновок щодо Савченко говорить про подвійні стандарти і лицемірство.

Савченко використовували як медійний таран проти російської держави. Коли вона звільнилася, Порошенко, Тимошенко та інші використовували це для власного піару і реклами,

– говорить член Ради з міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько.

З ним згоден політолог Леонід Крутаков. У розмові з RT він зауважив, що Савченко, сидячи в російській в'язниці, символізувала "боротьбу з режимом". На його думку, нинішня Савченко вже не вписується ні в інтереси США, ні в інтереси "цивілізованого світу" – тих, хто зазвичай вступається за права людини, йдеться у матеріалі на сайті RT.

Детальніше читайте у публікації: Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами

Нагадаємо, що 15 травня Шевченківський суд Києва ухвалив рішення залишити Надію Савченко під вартою. Суд відхилив клопотання щодо взяття Савченко на поруки і постановив тримати її під арештом до 13 липня.