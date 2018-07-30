Российские военные обстреляли село на Урале

Российские военные во время учений обстреляли село Большая Исангильдина Челябинской области из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Урал-пресс-информ со ссылкой на местных жителей.

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Инцидент произошел в ночь на 27 июля. Один из снарядов попал в сарай, а еще один, пробив двери жилого дома, упал в подвал. При этом на момент инцидента в помещении находилась женщина со своим внуком, которая и сообщила о происшествии в полицию.

Военные свою причастность к обстрелу отрицают, утверждая, что рядом с селом нет полигонов, из которых могли бы прилететь снаряды.

"Так откуда тогда снаряды? Мы что, сами перестреливались? Ох, и темнят военные. Нас же предупреждали, что в эту ночь будут учения, даже объявления развесили по селу, а теперь отказываются", – возмутился местный житель.