Російські військові обстріляли село на Уралі
Російські військові під час навчань обстріляли село Велика Ісангільдіна Челябінської області з важкого озброєння .
Про це повідомляє Урал-прес-інформ з посиланням на місцевих жителів.
Читайте також: Російські хакери атакували лабораторію, в якій досліджують "Новачок"
Інцидент стався у ніч на 27 липня. Один зі снарядів влучив у сарай, а ще один, пробивши двері житлового будинку, впав у підвал. При цьому на момент інциденту у приміщенні перебувала жінка зі своїм онуком, яка й повідомила про подію у поліцію.
Військові свою причетність до обстрілу заперечують, стверджуючи, що поруч з селом немає полігонів, з яких могли б прилетіти снаряди.
"Так звідки тоді снаряди? Ми що, самі перестрілювалися? Ох і темнять військові. Нас же попереджали, що у цю ніч будуть навчання, навіть оголошення розвісили по селу, а тепер відмовляються", – обурився місцевий житель.