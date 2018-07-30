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Російські військові обстріляли село на Уралі

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Російські військові обстріляли село
Російські військові обстріляли село / ukr.media

Російські військові під час навчань обстріляли село Велика Ісангільдіна Челябінської області з важкого озброєння .

Про це повідомляє Урал-прес-інформ з посиланням на місцевих жителів. 

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Інцидент стався у ніч на 27 липня. Один зі снарядів влучив у сарай, а ще один, пробивши двері житлового будинку, впав у підвал. При цьому на момент інциденту у приміщенні перебувала жінка зі своїм онуком, яка й повідомила про подію у поліцію.

Військові свою причетність до обстрілу заперечують, стверджуючи, що поруч з селом немає полігонів, з яких могли б прилетіти снаряди.

"Так звідки тоді снаряди? Ми що, самі перестрілювалися? Ох і темнять військові. Нас же попереджали, що у цю ніч будуть навчання, навіть оголошення розвісили по селу, а тепер відмовляються", – обурився місцевий житель.

Теги: Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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