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      Российские военные самолеты разбомбили детскую больницу в Сирии – жуткие фото

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      Россия нанесла авиаудары по детской больнице в Сирии
      Россия нанесла авиаудары по детской больнице в Сирии / Izzeddin Idilbi / Anadolu

      В результате авиаударов российской авиации по населенным пунктам на северо-западе Сирии, разрушено здание родильного дома и детской больницы. Ранены двое медиков в поселке Шинан.

      Новорожденных и пациентов успели эвакуировать. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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      Российские военные самолеты атаковали населенные пункты Джиср-аль-Шугхур, Аль-Янудиях, Шейх Сндян, Ганйа , Кафар-Сийнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр, Шейх Мустафа Аль-Накер, Бсида и Мишерфах.

      Главный врач родильного дома и детской больницы "Ихлас" Зухейр Каррата сообщила, что военная авиация совершила двойной налет на медицинские объекты в ночь на 6 ноября.

      Силы гражданской обороны эвакуировали персонал больницы и потушили пожар.

      Разрушенные здания роддома и детской больницы / Izzeddin Idilbi / Anadolu

      Читайте также: Конфликт в Сирии привел к поражению Запада и усилению позиций России, – Die Welt 

      Что известно о войне в Сирии и причастности к ней России?

      Война в Сирии разгорелась в 2011 году, когда началась волна мирных протестов против президента страны Башара Асада. Он пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Позже протесты переросли в полномасштабную войну. Власти Сирии воевали против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства". Запад неоднократно обвинял сирийские власти в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

      Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу власти Сирии. Российские военные чиновники убеждают, что нападения происходят только на "террористов". В то же время активисты говорят, что от атак регулярно гибнут повстанцы и гражданские.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Война в Сирии Дети и несовершеннолетние Ближний Восток
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