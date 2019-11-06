Российские военные самолеты разбомбили детскую больницу в Сирии – жуткие фото

В результате авиаударов российской авиации по населенным пунктам на северо-западе Сирии, разрушено здание родильного дома и детской больницы. Ранены двое медиков в поселке Шинан.

Новорожденных и пациентов успели эвакуировать. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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Российские военные самолеты атаковали населенные пункты Джиср-аль-Шугхур, Аль-Янудиях, Шейх Сндян, Ганйа , Кафар-Сийнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр, Шейх Мустафа Аль-Накер, Бсида и Мишерфах.

Главный врач родильного дома и детской больницы "Ихлас" Зухейр Каррата сообщила, что военная авиация совершила двойной налет на медицинские объекты в ночь на 6 ноября.

Силы гражданской обороны эвакуировали персонал больницы и потушили пожар.

Разрушенные здания роддома и детской больницы / Izzeddin Idilbi / Anadolu

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Что известно о войне в Сирии и причастности к ней России?

Война в Сирии разгорелась в 2011 году, когда началась волна мирных протестов против президента страны Башара Асада. Он пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Позже протесты переросли в полномасштабную войну. Власти Сирии воевали против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства". Запад неоднократно обвинял сирийские власти в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу власти Сирии. Российские военные чиновники убеждают, что нападения происходят только на "террористов". В то же время активисты говорят, что от атак регулярно гибнут повстанцы и гражданские.