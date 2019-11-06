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      Російські військові літаки розбомбили дитячу лікарню у Сирії – моторошні фото

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      Росія завдала авіаударів по дитячій лікарні у Сирії
      Росія завдала авіаударів по дитячій лікарні у Сирії / Izzeddin Idilbi / Anadolu

      В результаті авіаударів російської авіації по населених пунктах на північному заході Сирії, зруйновано будівлю пологового будинку та дитячої лікарні. Поранено двох медиків у селищі Шінан.

      Новонароджених і пацієнтів встигли евакуювати. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

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      Російські військові літаки атакували населені пункти Джіср-аль-Шугхур, Аль-Янудіях, Шейх Сндян, Ганйа , Кафар-Сійнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр, Шейх Мустафа, Аль-Накер, Бсіда і Мішерфах.

      Головна лікарка пологового будинку та дитячої лікарні "Іхлас" Зухейр Каррата повідомила, що військова авіація здійснила подвійний наліт на медичні об'єкти у ніч на 6 листопада.

      Сили цивільної оборони евакуювали персонал лікарні та загасили пожежу.

       

      Зруйновані будівлі пологового будинку і дитячої лікарні / Izzeddin Idilbi / Anadolu

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      Що відомо про війну в Сирії і причетність до неї Росії?

      Війна в Сирії розгорілась у 2011 році, коли розпочалася хвиля мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Він прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протести переросли у повномасштабну війну. Влада Сирії воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема й ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави". Захід неодноразово звинувачував сирійську владу в застосуванні у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї.

      Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переламати хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконують, що напади відбуваються лише на "терористів". Водночас активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть повстанці та цивільні.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Росії Війна у Сирії Діти і неповнолітні Близький Схід
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