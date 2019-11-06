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      Сирійці закидали камінням російські та турецькі війська: відео

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      Російські війська на території Сирії
      Російські війська на території Сирії / Скріншот з відео

      Російські та турецькі військові почали спільне патрулювання поблизу міста Кобане на півночі Сирії. Проте на під'їзді їх зустріли місцеві жителі, які вигукували, щоб військові забирались геть.

      Їм вдалось навіть зупинити два бронетранспортери, адже на машинах були розпізнавальні знаки Росії.

      Читайте також: Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt

      Офіційна Москва не заперечує свою участь у патрулюванні північних районів Сирії. У тамтешньому міноборони заперечують інциденти.

      На оприлюдненому в мережі відео видно, як місцеві жителі кидають каміння по бронетранспортерах, які проїжджають територією населеного пункту.

      Дивіться відео: сирійці закидали камінням російські та турецькі війська

      Що відомо про війну в Сирії і причетність до неї Росії?

      Війна в Сирії розгорілась у 2011 році, коли розпочалася хвиля мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Він прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протести переросли у повномасштабну війну. Влада Сирії воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема й ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави". Захід неодноразово звинувачував сирійську владу в застосуванні у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї.

      Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переламати хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконують, що напади відбуваються лише на "терористів". Водночас активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть повстанці та цивільні

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Війна у Сирії Авто Новини Туреччини
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