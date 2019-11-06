Сирийцы забросали камнями российские и турецкие войска: видео

Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование вблизи города Кобан на севере Сирии. Однако на подъезде их встретили местные жители, которые выкрикивали, чтобы военные убирались прочь.

Им удалось даже остановить два бронетранспортера, ведь на машинах были опознавательные знаки России.

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Официальная Москва не отрицает свое участие в патрулировании северных районов Сирии. В тамошнем Минобороны отрицают инциденты.

На обнародованном в сети видео видно, как местные жители бросают камни по бронетранспортерах, проезжающих по территории населенного пункта.

Смотрите видео: сирийцы забросали камнями российские и турецкие войска

Что известно о войне в Сирии и причастности к ней России?

Война в Сирии разгорелась в 2011 году, когда началась волна мирных протестов против президента страны Башара Асада. Он пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. Впоследствии протесты переросли в полномасштабную войну. Власти Сирии воевали против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства". Запад неоднократно обвинял сирийские власти в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия.

Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу власти Сирии. Российские военные чиновники утверждают, что нападения происходят только на "террористов". В то же время активисты свидетельствуют, что от атак регулярно погибают повстанцы и гражданские