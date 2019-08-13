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      Российские военные самолеты за неделю 9 раз нарушили воздушное пространство Балтики

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      Балтийская воздушная полиция
      Балтийская воздушная полиция / Фото из открытых источников

      Начиная с 5 по 11 августа истребители, которые выполняют функции авиационной полиции НАТО в странах Балтии, идентифицировали и сопровождали 9 раз самолеты Российской Федерации, пролетавшие над Балтийским морем.

      Как сообщили в Министерстве обороны Литвы, в большинстве случаев вмешательства в воздушное пространство страны происходило самолетами с выключенным радиолокационным ретранслятором, сообщает Радио Свобода.

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      Так, 5 августа истребители НАТО перехватили два самолета СУ-27 что взлетели из Калининграда, и сопровождали самолет Ту-142, взлетевший в России. В тот же день истребители воздушной полиции НАТО перехватили два истребителя Су-27, которые направлялись из Калининграда в латвийский регион и обратно.

      Лишь 6 августа российский военный самолет залетел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем из-за "плохих погодных условий", указали в оборонном ведомстве. В тот же день воздушная полиция перехватила два самолета СУ-27 и два самолета Ил-38, которые направлялись из Калининграда в Россию.

      В период с 7 по 11 августа истребители НАТО зафиксировали перемещения еще десяти российских самолетов, направлявшихся из Калининграда в Россию и обратно с нарушением международного воздушного пространства.

      Российская сторона никак не комментирует причины появления своих военных самолетов в воздушном пространстве Литвы.

      Балтийская Воздушная Полиция – операция НАТО в рамках сил быстрого реагирования НАТО, проводимой с марта 2004 для защиты воздушного пространства трех балтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии.

      blog_ava
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      Теги: НАТО Литва авиация Новости России
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