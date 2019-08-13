03:02
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Російські військові літаки за тиждень 9 разів нахабно порушили повітряний простір Балтики

      57 Читать новость на русском
      Балтійська повітряна поліція
      Балтійська повітряна поліція / Фото з відкритих джерел

      Починаючи з 5 до 11 серпня винищувачі, які виконують функції авіаційної поліції НАТО в країнах Балтії, ідентифікували та супроводжували 9 разів літаки Російської Федерації, що пролітали над Балтійським морем.

      Як повідомили Міністерстві оборони Литви, у більшості випадків втручання у повітряний простір країни відбувалося літаками із вимкненим радіолокаційним ретранслятором, повідомляє Радіо Свобода.

      Читайте також: Вперше з 2015-го: Україна впустила у свій повітряний простір російський літак

      Так, 5 серпня винищувачі НАТО перехопили два літаки СУ-27, що злетіли з Калінінграда, і супроводжували літак Ту-142, що злетів у Росії. У той же день винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили два винищувачі Су-27, які прямували з Калінінграда в латвійський регіон і назад.

      Лише 6 серпня, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір Литви над Балтійським морем через "погані погодні умови", вказали у оборонному відомстві. Пізніше того ж дня повітряна поліція перехопила два літаки СУ-27 і два літаки Іл-38, які прямували з Калінінграда до Росії.

      У період з 7 по 11 серпня винищувачі НАТО зафіксували переміщення ще десять російських літаків, які прямували з Калінінграда до Росії і назад з порушенням міжнародного повітряного простору.

      Російська сторона ніяк не коментувала причини появи своїх військових літаків у повітряному просторі Литви.

      Балтійська Повітряна Поліція – операція НАТО в рамках сил швидкого реагування НАТО, що проводиться з березня 2004 для захисту повітряного простору трьох балтійських держав: Латвії, Литви та Естонії.

      blog_ava
      Чемпіон світу з фігурного катання виконав на льоду смертельно небезпечний трюк: відео
      12 серпня
      5950
      Теги: Новини Росії авіація Литва НАТО
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 серпня , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 105
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 серпня , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 1490
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      6165
      Головні новини 12 серпня: допит Порошенка у ДБР і поїздка Зеленського на Житомирщину
      12 серпня , 22:03 Головні новини 12 серпня: допит Порошенка у ДБР і поїздка Зеленського на Житомирщину
      2208
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 серпня , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 790
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук