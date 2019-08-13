Починаючи з 5 до 11 серпня винищувачі, які виконують функції авіаційної поліції НАТО в країнах Балтії, ідентифікували та супроводжували 9 разів літаки Російської Федерації, що пролітали над Балтійським морем.

Як повідомили Міністерстві оборони Литви, у більшості випадків втручання у повітряний простір країни відбувалося літаками із вимкненим радіолокаційним ретранслятором, повідомляє Радіо Свобода.

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Так, 5 серпня винищувачі НАТО перехопили два літаки СУ-27, що злетіли з Калінінграда, і супроводжували літак Ту-142, що злетів у Росії. У той же день винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили два винищувачі Су-27, які прямували з Калінінграда в латвійський регіон і назад.

Лише 6 серпня, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір Литви над Балтійським морем через "погані погодні умови", вказали у оборонному відомстві. Пізніше того ж дня повітряна поліція перехопила два літаки СУ-27 і два літаки Іл-38, які прямували з Калінінграда до Росії.

У період з 7 по 11 серпня винищувачі НАТО зафіксували переміщення ще десять російських літаків, які прямували з Калінінграда до Росії і назад з порушенням міжнародного повітряного простору.

Російська сторона ніяк не коментувала причини появи своїх військових літаків у повітряному просторі Литви.

Балтійська Повітряна Поліція – операція НАТО в рамках сил швидкого реагування НАТО, що проводиться з березня 2004 для захисту повітряного простору трьох балтійських держав: Латвії, Литви та Естонії.