Очевидно, у школьников отберут мобильные телефоны и будут "кормить" их северокорейской пропагандой. Это 24 Каналу отметила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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"Причем там, с одной стороны, есть океанариум и аквапарк. С другой стороны, очень жесткие ограничения. А еще всем могут "промывать мозги" северокорейской пропагандой и, наверняка, отберут телефоны при входе. Вот дети обрадуются", – сказала она.

"Пусть потренируются чистить памятники"

Парень, который в 2015 и 2016 годах отдыхал в одном из северокорейских лагерей "Сонгдовон", который расположен недалеко от портового города Вонсан, рассказывал, как уже утром первого дня детей отправили чистить памятники лидеров КНДР, а на уроках российские дети пели песни о Кимах.

Ольга Курносова предположила, что таким образом российские школьники будут иметь возможность потренироваться перед чисткой статуй кремлевского диктатора Владимира Путина. Ведь в России все к этому идет.

Еще до чистки памятников не дошло, но осталось не так далеко. Пусть потренируются. Там сначала почистят, а потом в Россию придут это делать,

– подчеркнула она.

Российская оппозиционерка объяснила, что большинство россиян не знают, как можно жить, поэтому всем довольны. Ведь многие не выезжали за пределы России или вообще не имеют туалета дома, только на улице. Им значительно удобнее ненавидеть Украину, чем начать решать свои проблемы.

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