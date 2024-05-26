Очевидно, у школярів відберуть мобільні телефони та "годуватимуть" їх північнокорейською пропагандою. Це 24 Каналу зауважила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

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"Причому там, з одного боку, є океанаріум та аквапарк. З іншого боку, дуже жорсткі обмеження. А ще всім можуть "промивати мізки" північнокорейською пропагандою та, напевно, відберуть телефони при вході. Оце діти зрадіють", – сказала вона.

"Нехай потренуються чистити пам'ятники"

Юнак, який у 2015 та 2016 роках відпочивав у одному з північнокорейських таборів "Сонгдовон", що розташований неподалік портового міста Вонсан, розповідав, як вже вранці першого дня дітей відправили чистити пам’ятники лідерів КНДР, а на уроках російські діти співали пісні про Кімів.

Ольга Курносова припустила, що у такий спосіб російські школярі матимуть можливість потренуватися перед чисткою статуй кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Адже у Росії все до цього йде.

Ще до чистки пам'ятників не дійшло, але залишилось не так далеко. Нехай потренуються. Там спочатку почистять, а потім у Росію прийдуть це робити,

– підкреслила вона.

Російська опозиціонерка пояснила, що більшість росіян не знають, як можна жити, тому усім задоволені. Адже багато хто не виїжджав за межі Росії або взагалі не має туалету вдома, лише на вулиці. Їм значно зручніше ненавидіти Україну, ніж почати розв'язувати свої проблеми.

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