Российских кораблей с ракетами "Калибр" стало больше, – Братчук о рисках ракетных ударов

Группировка кораблей Черноморского флота России действительно представляет угрозу, ведь эти корабли курсируют не на таком "безопасном" расстоянии, как об этом говорят россияне.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что боевой потенциал такой группировки увеличился, ведь увеличилось количество кораблей.

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Эти корабли несут на своем борту ракеты типа "Калибр", чтобы наносить ракетные удары по нашим городам,

– отмечает Братчук.

По словам пресс-секретаря Одесской ОВА, Сегодня утром у нас была достаточно длительная воздушная тревога, к счастью, эти взрывы, которые слышали одесситы – обошли наш город.

"Но, к сожалению, прилетело по Николаевщине. Звуки взрывов были очень мощные, конечно, одесситы переживают за николаевцев, и потому было страшно представить, что там происходило", – говорит Сергей Братчук.

Ситуация в Черном море

Враги возобновили использование крылатых ракет морского базирования, говорит Братчук, сегодня кафиры пытались ударить по Одесщине с подводной лодки – наши подразделения ПВО показали 100% результат, отработали молниеносно, говорит он.

Как отмечает Братчук, сценарий ракетных обстрелов остается очень вероятным, к сожалению. Но по состоянию на сейчас – ситуация в регионе контролируемая.

Риски ракетных ударов выросли

Еще 2 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братсук сообщал, что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры".

4 июня Братчук тоже напомнил, что угроза ракетных ударов никуда не исчезла. Она остается высокой. Несколько вражеских кораблей-носителей ракет есть в море, также есть надводные и большие десантные корабли. Оккупанты пытаются укреплять свой плацдарм на острове Змеиный. Однако спикер подчеркнул, что враг будет уничтожен.

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