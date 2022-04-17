На российских полигонах военные массово покидают полевые лагеря

Российские военные деморализованы из-за неудач в войне с Украиной. Оккупанты прибегают к дезертирству.

Об этом сообщили 17 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отмечали, что когда подразделения готовятся к боевым действиям, мужчины бегут из полевых лагерей.

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"Зафиксировали более 50 случаев самовольного ухода из полевых лагерей личным составом", – рассказали в Генштабе.

Мобилизуют украинцев

Россияне испытывают нехватку человеческих ресурсов, поэтому принудительно мобилизуют мужчин с временно оккупированных территорий. Так происходит, в частности, в Харьковской области в Изюме.

Кроме этого, рашисты заявили, что готовят референдум, чтобы провозгласить псевдореспублику в Херсонской области. Они распространяют информацию, что после "референдума" начнется мобилизация в российскую армию.

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