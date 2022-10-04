Соответствующую информацию сообщили в телеграм-каналах. На фото видно, что списки бросают родителям в чаты.

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В России собирают лекарства оккупантам

В российских школах уже просят родителей скидываться на бинты и турникеты для мобилизованных,

– говорится в сообщении.

Там также опубликовали список, который посылают родителям. В нем есть жгуты и турникеты, салфетки и бинты, много лекарств, пластыри и даже витамин С и детский крем.

В сообщении указано, дескать, деньги собирают оккупантам, которые служат в так называемых квазиреспубликах в Луганской и Донецкой областях.

У оккупантов исчезли 1,5 миллиона комплектов зимней одежды

Следует вспомнить, что у российских оккупантов большие проблемы с обеспечением армии. В частности, в России заявили об исчезновении 1,5 миллионов комплектов зимней формы.

Российские СМИ написали, что куда и при каких обстоятельствах исчезла одежда, не знают даже местные депутаты. Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулев сказал, что, по всей видимости, российские солдаты будут воевать голые и босые.

Мне до сих пор не понятно, куда подевались 1,5 миллиона комплектов формы. У нас сегодня проблемы то с формой, то еще с чем. Оно все было, оно куда-то улетучилось. Это никто нигде никак ничем не может объяснить,

– заявил Гурулев.

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