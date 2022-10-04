Відповідну інформацію повідомили у телеграм-каналах, як зауважив 24 канал. На фото помітно, що списки кидають батькам у чати.

Дивіться також Сімоньян кличе росіян збирати гроші і йти в воєнкомат: у коментарях радять взяти автомат тіграну

У Росії збирають ліки окупантам

У російських школах вже просять батьків скидатися на бинти та турнікети для мобілізованих,

– мовиться в повідомленні.

Там також опублікували список, який надсилають батькам. У ньому є джгути та турнікети, серветки та бинти, багато ліків, пластирі та навіть вітамін С і дитячий крем.

У дописі зазначено, мовляв, гроші збирають тим окупантам, які служать у так званих квазіреспубліках на Луганщині та Донеччині.

В окупантів зник одяг – 1,5 мільйона комплектів для солдатів

Варто пригадати, що в російських окупантів великі проблеми із забезпеченням армії. Зокрема, в Росії заявили про зникнення 1,5 мільйона комплектів зимової форми.

Російські ЗМІ написали, що куди та за яких обставин зник одяг, не знають навіть місцеві депутати. Забайкальський депутат Держдуми Андрєй Гурулєв сказав, що, вочевидь, російські солдати будуть воювати голі та босі.

Мені досі не зрозуміло, куди поділися 1,5 мільйона комплектів форми. У нас сьогодні проблеми то з формою, то ще з чимось. Воно все було, воно кудись випарувалося. Це ніхто ніде ніяк нічим не може пояснити,

– заявив Гурулєв.

Дивіться також – каскадний крах оборони Росії на Луганщині: відео