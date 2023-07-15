Пора лезть в пакеты, а не в ресторан: оккупанты воют, что их не впустили в Крыму в заведение

Российским оккупантам продолжают показывать, что у временно оккупированного Крыму у них нет никаких шансов. Захватчики уже и в ресторан не могут сходить.

Приятные новости поступили из Изумрудного – село в Джанкойском районе. Там окупантов отказались обслуживать в ресторане "БарБарОсс". Жалоб окупантов распространили в сети, информирует 24 Канал.

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Захватчик рассказал, что 1 июля хотел провести время с женой и "товарищами" в ресторане. В то же время, там будущих "пакетизированных" видеть не хотели. Сначала им сказали, что вход запрещен. Но россияне живут по принципу: закрой перед ними двери, будут лезть в окно. Поэтому оккупанты пытались и дальше попасть в "БарБарОсс".

Тогда сообразительный персонал начал выставлять на все столы табличку "зарезервировано". Захватчикам заявили, что места в ресторане для них нет. Как и вообще на территории временно оккупированного Крыма.

В Крыму оккупанты устроили драку

Цивилизованные развлечения для окупантов в Крыму становятся недоступными, поэтому они развлекаются, как умеют. Эпическая драка захватчиков произошла прямо в окопе. Как следствие, один из захватчиков очутился на больничной койке. У врага диагностировали переломы. Захватчики уже заявили, что стартовало расследование. Вроде бы даже нашли виновных в крысиных боях.