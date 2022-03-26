Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он добавил, что Николаевщина находится в относительно стабильной ситуации.

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Ситуация в Николаевской области

Сообщаю: с 6-00 на блокпостах Снигиревки нет орков (кроме объездной),

– написал Ким.

Глава Николаевской областной военной администрации подчеркнул, что вчера в населенный пункт въехало 3 фуры гуманитарки.

Глава ОТГ на рабочем месте… Также должен отметить, если у вас есть интернет и электричество, то наверняка у вас не так все плохо, как у других украинцев, точно знающих, что такое плохо,

– подчеркнул Ким.

Обратите внимание: в Николаеве убирают "мусор российской техники" . Мэр просит предоставить краны и экскаваторы, поскольку коммунальщикам не хватает техники.