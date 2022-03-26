Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він додав, що Миколаївщина перебуває у відносно стабільній ситуації.

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Ситуація на Миколаївщині

Повідомляю: з 6-00 на блокпостах Снігурівки немає орків (крім об'їзної),

– написав Кім.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації наголосив, що вчора в населений пункт заїхало 3 фури гуманітарки.

Глава ОТГ на робочому місці… Також повинен відзначити, якщо у вас є інтернет та електрика, то напевно у вас не так все погано, як в інших українців, які точно знають, що таке погано,

– підкреслив Кім.

Зверніть увагу: у Миколаєві прибирають "сміття російської техніки". Мер просить надати крани та екскаватори, оскільки комунальникам бракує техніки.

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