Российских захватчиков в Херсоне будем бить с двух сторон, – генерал Марченко

Дмитрий Марченко – генерал-майор Вооруженных Сил Украины. Он с первых дней полномасштабного вторжения возглавлял оборону и области.

По словам Марченко, херсонцы не просто ждут освобождения территорий от россиян. Они также готовятся к включению в оборону и противостояние.

Сопротивление украинцев на оккупированных Россией территориях ломает планы России, – ISW

"Мы будем их бить с двух сторон. Специально там не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не планирует их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну - нет , это наша страна, это наши земли», – сказал Марченко.

Следует спасти украинцев и украинский Херсон

Генерал рассказал, что в Херсоне живут его братья. Надо помнить, что этот наш город и наши люди и Украина не вправе их покидать.

Если мы оставим, какие мы тогда защитники,

– спросил Марченко.

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Ситуация в Херсонской области

Украинским защитникам удается продвигаться по Херсонской области. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 14 июня рассказал, что бои были у села Томина Балка. Там кафиры разместили несколько батарей реактивной артиллерии. По словам Хланя, украинские военные тактически переигрывают российских.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что захватчики отступают на Херсонщине и Николаевщине, потому что не готовы умирать ни за Херсон, ни за Николаев. Эксперт объяснил, что для Украины должно стать приятной неожиданностью то, что россияне могут оставить даже укрепившиеся территории.

"Херсонцы – молодцы! Они сохранили такую стойкость, держатся уже столько дней. Их патриотизм поражает!", – подчеркнул Жданов.

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Херсонцы угрожают россиянам

Партизанское движение в Херсоне распространяет листовки , которые пугают российских убийц. В своих сообщениях отмечают – ВСУ всего в 10 километрах от города, а в Ростов – аж 558 километров. Поэтому оккупантам следует спешить домой.